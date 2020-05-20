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غوتيريش يؤكد لعباس ثبات موقف الأمم المتحدة تجاه القضية الفلسطينية

أخبار العالم العربي

غوتيريش يؤكد لعباس ثبات موقف الأمم المتحدة تجاه القضية الفلسطينية
Reuters BM/yh
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والرئيس الفلسطيني محمود عباس
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تلقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

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وجدد غوتيريش التأكيد على الموقف الثابت للأمم المتحدة من القضية الفلسطينية، المستند للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وأشار إلى أنه دعا لاجتماع للرباعية الدولية على مستوى المندوبين لمناقشة سبل عقد اجتماع وزاري ناجح لها لبحث القضية الفلسطينية.

بدوره، قدم عباس شرحا حول القرارات التي اتخذتها القيادة الفلسطينية لمواجهة قرارات الضم الإسرائيلية، والتي اعتبرت فيها منظمة التحرير الفلسطينية بأنها في حل من الاتفاقات مع إسرائيل والولايات المتحدة، وتحمل إسرائيل المسؤولية كاملة باعتبارها قوة احتلال.

المصدر: "وفا"

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