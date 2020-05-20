مصر.. القاهرة والجيزة الأعلى بتسجيل الإصابات بكورونا

أجرى رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، عبر الفيديو، اليوم الأربعاء، اجتماعا مع المحافظين لمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة في إطار مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وشدد رئيس الوزراء المصري على ضرورة أن تطبق القرارات الخاصة بفترة إجازة العيد بكل حزم، مؤكدا أنها فرصة جيدة ستسهم في تقليل الحركة بالميادين العامة والشوارع، والحد من كثافات المواطنين، وذلك من أجل التقليل من فرص انتشار عدوى فيروس كورونا، الذي يشهد تزايدا في معدلات الإصابة به خلال الفترة الحالية.

وأوضح مدبولي أنه طبقاً لما عرضته وزيرة الصحة خلال اجتماع مجلس الوزراء، في وقت سابق من اليوم، فإن محافظتي القاهرة والجيزة تحتلان النسبة الأكبر في معدل الإصابة بالفيروس، وهو ما يعطي مؤشرا على أهمية دراسة هذا الوضع من قبل محافظي القاهرة والجيزة. وأضاف أن هناك عددا من العوامل التي ربما ساهمت في زيادة أعداد المصابين في هاتين المحافظتين بالذات.

ووجه مدبولي حديثه للمحافظين قائلا إن على كل منهم تطبيق الإجراءات الوقائية، ومنع التجمعات في الميادين العامة ومتابعة ذلك على مدار اليوم.

ناصر حاتم

المصدر: RT