لبنان.. عسكريون يعتدون على طبيب أثناء أداء عمله وقيادة الجيش تتحرك (فيديو)

قالت وسائل إعلام لبنانية يوم الأربعاء، إن عناصر من الجيش اعتدوا على الدكتور لؤي شلبي في طوارئ مستشفى دار الشفاء في طرابلس أثناء قيامه بواجبه الطبي بمعاينة مصاب بطلق ناري.

وأفادت وسائل الإعلام بأن الطبيب أراد إتمام تقديم الإسعافات الأولية للمصاب، إلا أن عناصر الجيش أرادوا التحقيق معه رغم أن حالته كانت حرجة جدا.

وأضافت: "ولما رفض الطبيب استجوابه لكونه كان يغيب عن الوعي وبحاجة الى عناية طبية عاجلة، تهجم عليه عناصر الجيش واعتدى أحدهم عليه بالضرب، علما بأنه عرف عن نفسه".

وبعد ساعات من الاعتداء، أصدرت قيادة الجيش بيانا أسفت فيه لما حصل، مؤكدة أن ما قام به هؤلاء العسكريَّون هو "عمل فردي لا يمثل المؤسسة وأخلاقياتها ومبادئها".

وأشارت إلى أنها قد اتخذت على الفور إجراءات مسلكية بحق العسكريين اللذين أقدما على التعرض للطبيب وتم توقيفهما وفتح تحقيق بالحادثة.

وأكدت قيادة الجيش احترامها الشديد للجسم الطبي وتقديرها لرسالته الإنسانية السامية ورفضها أي تعرّض لطاقمه تحت أي سبب أو ذريعة.

تداول بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يتضمن تعرّض طبيب لاعتداء من قبل عسكريين في إحدى المستشفيات.

إنّ قيادة الجيش إذ تأسف لما حصل تؤكّد أن ما قام به هؤلاء العسكريَّين هو عمل فردي لا يمثّل المؤسسة وأخلاقياتها ومبادئها.#الجيش_اللبنانيhttps://t.co/9R9IIjYsAI — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) May 20, 2020

وتداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو الاعتداء وثقته كاميرات المراقبة في قسم الطوارئ في المستشفى.

برسم قيادة الجيش ما حصل مع الطبيب "لؤي شلبي" في مستشفى دار الشفاء عندما أراد أن يؤدّي واجبه الطّبي وأن يطبّق قسمه الإنساني بعلاج المريض المصاب، هل هذه هي الإنسانيّة وهل هذا هو القانون !!! pic.twitter.com/QwRhWXE00i — ربيع طليس | Rabih Tlais (@rabihtlais) May 19, 2020

حضرة نقيب اطباء لبنان طرابلس د.سليم ابي صالح تحية نقابية وبعد انه في الساعة السابعة مساء وفي طوارئ مستشفى دار الشفاء تعرض الزميل الدكتور لؤي شلبي إلى اعتداء من قبل عناصر الجيش اللبناني وذلك أثناء قيامه بواجبه الطبي في قسم الطوارئ اثناء معاينة المصاب بطلق ناري عبدالله هرموش ... pic.twitter.com/1y1Sx132b6 — Dr. Hasan Komayha (@hkmayha) May 19, 2020

المصدر: وسائل إعلام لبنانية