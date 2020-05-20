مصر.. اكتشاف إصابتين بكورونا في وزارة الكهرباء والطاقة

أعلن أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة في مصر، يوم الأربعاء، عن إصابة عاملين بالوزارة مصابين بفيروس كورونا بعد أن جاءت نتيجة التحاليل إيجابية.

وأكد أيمن حمزة أنه تم على الفور عزل المصابين واكتشاف 2 آخرين من المخالطين لهما وعزلهم بمنازلهم لمدة 14 يوم.

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وأشار حمزة إلى أن الحالة الأولى من العاملين بالشؤون القانونية بديوان عام الوزارة، موضحا أنه قد تم إخلاء الدور بالكامل وتعقيمه.

وأضاف أن الحالة الثانية هي لأحد العاملين بالشركة المصرية لنقل الكهرباء بالمبنى القديم للشركة المجاور لديوان عام الوزارة.

وأفاد المتحدث بأن الوزارة قامت اليوم بتركيب ممرات وبوابات تعقيم إلكترونية ذاتية على مداخل الوزارة بهدف الحفاظ على السلامة والصحة المهنية وحماية العاملين والزائرين ووقايتهم وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا تماشياً مع سياسة الدولة.

وأوضح أيمن حمزة أنه هناك شركة مسؤولة عن تعقيم مبنى وزارة الكهرباء بشكل دوري كل ساعة طوال ساعات العمل اليومية وذلك في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، مبينا أن ذلك منذ بداية أزمة انتشار الفيروس في مصر.

المصدر: وسائل إعلام مصرية