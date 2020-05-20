 
مباشر

مصر.. اكتشاف إصابتين بكورونا في وزارة الكهرباء والطاقة

أخبار العالم العربي

مصر.. اكتشاف إصابتين بكورونا في وزارة الكهرباء والطاقة
Reuters
محطة لتوزيع الطاقة الكهربائية جنوب القاهرة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nx55

أعلن أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة في مصر، يوم الأربعاء، عن إصابة عاملين بالوزارة مصابين بفيروس كورونا بعد أن جاءت نتيجة التحاليل إيجابية.

وأكد أيمن حمزة أنه تم على الفور عزل المصابين واكتشاف 2 آخرين من المخالطين لهما وعزلهم بمنازلهم لمدة 14 يوم.

إقرأ المزيد
وزارة الصحة المصرية: إصابة 745 شخص ووفاة 21 حالة بفيروس كورونا
وزارة الصحة المصرية: إصابة 745 شخص ووفاة 21 حالة بفيروس كورونا

وأشار حمزة إلى أن الحالة الأولى من العاملين بالشؤون القانونية بديوان عام الوزارة، موضحا أنه قد تم إخلاء الدور بالكامل وتعقيمه.

وأضاف أن الحالة الثانية هي لأحد العاملين بالشركة المصرية لنقل الكهرباء بالمبنى القديم للشركة المجاور لديوان عام الوزارة.

وأفاد المتحدث بأن الوزارة قامت اليوم بتركيب ممرات وبوابات تعقيم إلكترونية ذاتية على مداخل الوزارة بهدف الحفاظ على السلامة والصحة المهنية وحماية العاملين والزائرين ووقايتهم وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا تماشياً مع سياسة الدولة.

وأوضح أيمن حمزة أنه هناك شركة مسؤولة عن تعقيم مبنى وزارة الكهرباء بشكل دوري كل ساعة طوال ساعات العمل اليومية وذلك في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، مبينا أن ذلك منذ بداية أزمة انتشار الفيروس في مصر.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا