حركة التحرير الوطني الفلسطيني تجتمع لبحث تبعات قرار الانسحاب من جميع الاتفاقيات مع إسرائيل وأمريكا

تعتزم اللجنة المركزية لـ"حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) عقد اجتماع غدا الخميس، لبحث تبعات إعلان الرئيس محمود عباس، الانسحاب من الاتفاقيات مع الحكومتين الإسرائيلية والأمريكية.

وقال نائب رئيس حركة "فتح"، محمود العالول، إن "معارضة الحكومتين الإسرائيلية والأمريكية يعني أن هناك تبعات في هذه المواجهة، وعلينا تحديد ماذا سنفعل فيما بعد"، معتبرا أن موقف الرئيس الفلسطيني "خلق تحديا كبيرا، وهو التصدي والصمود في وجهة قرار حكومة الاحتلال بالضم".

وأوضح العالول أن الحركة كانت "أمام خيارين على درجة كبيرة من الصعوبة، وهي القبول باستمرار الظلم وفرض الأمر الواقع للاحتلال المدعوم من الادارة الاميركية وسياساتها، او مواجهة ذلك بغض النظر عن التبعات وهذا ما اعلنه سيادة الرئيس في اجتماع القيادة".

وقال العالول:"إننا قادرون على الصمود في مواجهة سياسات إسرائيل وواشنطن، وقادرون على هزيمتها بوحدتنا وتماسكنا في هذا الاتجاه".

ودعا الى "الاستنفار من كل فئات شعبنا" من أجل تعزيز الصمود في مواجهة الخيارات الإسرائيلية والأمريكية، مؤكدا أن أشكال الحراك الشعبي ستتنوع خلال الفترات القادمة.

المصدر: معا