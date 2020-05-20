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الحكيم يبحث مع السفير الروسي ببغداد تطوير العلاقات بين العراق وروسيا

أخبار العالم العربي

الحكيم يبحث مع السفير الروسي ببغداد تطوير العلاقات بين العراق وروسيا
RT
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بحث زعيم "تيار الحكمة" في العراق، عمار الحكيم، اليوم الأربعاء، مع السفير الروسي ببغداد، مكسيم مكسيموف، تطورات الشأن السياسي وسبل تطوير العلاقات بين الطرفين.

وقال الحكيم في بيان صحفي إن "تطورات الشأن السياسي المحلي والإقليمي والدولي وسبل تعزيز العلاقات بين بغداد وموسكو في المجالات كافة، ومنها السياسية والثقافية، ملفات كانت حاضرة خلال استقبالنا السفير الروسي لدى بغداد مكسيم مكسيموف".

وأضاف أن "العراق منفتح على الجميع ويعمل على أن يكون ساحة للتواصل بين جميع الفرقاء، لا ساحة للتقاطع والتناحر".

وأشار الحكيم إلى أن "العراق تمكن من تشكيل الحكومة الجديدة، ويواجه تحديات كثيرة أبرزها الازمة الاقتصادية، والاجهاز على ما تبقى من عصابات داعش الارهابية، ومواجهة جائحة كورونا". وأكد قدرة العراقيين على مواجهة التحديات وتحقيق الانتصارات عبر الوحدة والتكاتف.

المصدر: RT

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