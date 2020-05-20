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الأمن المصري يبحث عن مصدر "شائعة خطيرة" حول فيروس كورونا

أخبار العالم العربي

الأمن المصري يبحث عن مصدر
Reuters
مصر
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قال مصدر أمني مصري، إن أجهزة الأمن تبحث عن شاب أطلق شائعة حول هروب مرضى كورونا من مستشفى حميات إمبابة بالقاهرة، عقب نشوب حريق بسطح المستشفى وقت الإفطار.

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وأضاف المصدر وفقا لجريدة "الوطن" المصرية، أن أجهزة الأمن تواصل البحث عنه لضبطه والوقوف على ملابسات الواقعة، بعد أن نشر شائعات تفيد أن المرضى وراء الحريق وأنهم هربوا من المستشفى.

ورجحت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية بالجيزة، أن الحريق الذي اندلع أعلى سطح مبنى إداري يعود لمستشفى حميات إمبابة بالقاهرة، كان بسبب ارتفاع حرارة الجو. وتمكنت قوات الحماية المدنية، من السيطرة على الحريق.

وأشارت الحماية المدنية إلى أن الحريق اندلع داخل غرفة استقبال في المستشفى الذي يستخدم كمركز فرز للمشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

المصدر: الوطن

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