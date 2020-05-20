عباس يتوجه بطلب لبوتين لتنظيم مؤتمر دولي في موسكو لبحث القضية الفلسطينية

قال السفير الفلسطيني لدى موسكو، عبد الحفيظ نوفل، إن الرئيس محمود عباس توجه بطلب للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لعقد مؤتمر دولي في موسكو حول التسوية الفلسطينية - الإسرائيلية.

وأوضح السفير الفلسطيني أن عباس توجه بهذا الطلب في رسالة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين منذ أسابيع قليلة.

وقال السفير إن المؤتمر يجب أن يخلق آلية جديدة للمفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين من أجل "إنهاء الصراع على أساس حل الدولتين".

المصدر: وكالات