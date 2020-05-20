فيديو نادر يكشف طريقة مصر لمكافحة وباء الكوليرا منذ 73 عاما

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر لقطات فيديو نادرة لكيفية تعامل مصر مع وباء الكوليرا قبل أكثر من 73 عاما، وتحديدا في عام 1947.

وانتشر وباء الكوليرا في مصر عام 1947 للمرة العاشرة والأخيرة، وهو الوباء الذي أودى بحياة عشرات الآلاف من المصريين على مدار 150 عاما.

ويظهر الفيديو كيف استعانت مصر بالطائرات لنشر مواد تكافح المرض، حيث كان يتم حرق المادة المكونة للكبريت وإلقائها في الشوارع قبل ظهور الأمصال والتطعيمات والأدوية.

وكان يتم رش المواد المعقمة في الشوارع وعلى المباني، وغسل الأطعمة جيدا.

ويسبب مرض الكوليرا إسهالا شديدا وينتج عن تناول أو شرب أطعمة ملوثة بجراثيم الكوليرا السامة، وهو قادر على الانتشار بشكل سريع.

المصدر: وسائل إعلام مصرية