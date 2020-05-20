برلماني مصري: السيسي وجه رسالة لأردوغان بحديثه عن ليبيا

هاجم النائب البرلماني المصري عاطف ناصر، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مؤكدا أنه يتدخل في ليبيا.

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وأكد البرلماني المصري على الموقف المصري الحاسم من الأوضاع في ليبيا بعد سقوط قاعدة الوطية بيد حكومة الوفاق، قائلا إن مصر تؤمن تماما بالحل السياسي في ليبيا، وترى ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي الليبية وسيادتها.

وأشار ناصر إلى أن تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي "رسالة واضحة لأردوغان حتى لا يفكر في استعمال ليبيا منصة لتصدير الإرهابيين من جديد لمصر ودول الجوار"، بحسب قوله.

ولفت النائب عاطف ناصر، إلى ضرورة أن يراجع أردوغان تحركاته في ليبيا، ويعرف وقع أقدامه جيدا، مضيفا: "لا يجب أن يطمئن لمجموعة من الخونة والمرتزقة بجواره، فأمن مصر خط أحمر ولا يجب أبدا أن يتخطى حدوده"، على حد تعبيره.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد أكد أن استقرار ليبيا يعد من محددات الأمن القومي المصري، وأن مصر "لم ولن تتهاون مع الجماعات الإرهابية ومن يدعمها".

المصدر: وسائل إعلام مصرية