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المحكمة العليا السعودية تدعو لتحري هلال شوال مساء الجمعة

أخبار العالم العربي

المحكمة العليا السعودية تدعو لتحري هلال شوال مساء الجمعة
Reuters
صورة أرشيفية
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دعت المحكمة العليا السعودية إلى تحري هلال شهر شوال لهذا العام، مساء يوم الجمعة التاسع والعشرين من شهر رمضان الجاري.

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وقالت المحكمة في بيان لها إنها: "تتوجه إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة بتحري رؤية هلال شهر شوال مساء يوم الجمعة التاسع والعشرين من شهر رمضان لهذا العام 1441 ".

وتابعت: "ترجو المحكمة العليا ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته لديها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة".

المصدر: واس

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