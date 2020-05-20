إصابة أردني برصاص إسرائيلي عند الحدود الإسرائيلية الأردنية

أصيب مواطن أردني بجراح جراء إطلاق الشرطة الإسرائيلية النار على ساقيه اليوم الأربعاء، في منطقة الباقورة على الحدود الإسرائيلية-الأردنية، بعد محاولته التسلل إلى الأراضي الإسرائيلية.

وأفادت الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان"، بأن قوة من الشرطة الإسرائيلية أطلقت النار على شخص في منطقة الباقورة، حاول تهريب أسلحة من الأردن إلى إسرائيل.

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وأضافت الإذاعة أنه تم العثور على المشتبه فيه يجتاز الحدود مع شخص آخر، ولكن الشرطة أطلقت النار على شخص واحد منهما وأصابته، وتم نقله إلى مستشفى "بوريا" قرب طبريا، حيث وُصفت إصابته بالمتوسطة.

بدورها، أفادت القناة 13 للتلفزيون الإسرائيلي بأن المواطن الذي حاول اجتياز الحدود هو أردني الجنسية، حاول تهريب الأسلحة إلى الأراضي اللإسرائيلية. وشب حريق في أعقاب إطلاق القوات الإسرائيلية قذائف إضاءة في المكان.

من جهته قال بيان الجيش الإسرائيلي: "أحبطت قوات جيش الدفاع بتعاون مع شرطة إسرائيل الليلة الماضية محاولة لتهريب أسلحة على الحدود مع الأردن حيث رصدت القوات مشتبه فيهما من الأردن، وقام أفراد الشرطة بتطبيق الأنظمة المتبعة ضد المشتبه فيهما وأطلقت النار باتجاه المشتبه فيهما اللذين تسللا الى داخل إسرائيل".

وأضاف البيان: "لقد أصيب أحد المشتبه فيهما بجروح طفيفة، نقل على إثرها لتلقي العلاج في المستشفى داخل إسرائيل، بينما فر المشتبه الثاني الى الأردن".

المصدر: www.i24news.tv