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مصر.. شفاء أصغر حالتين من كورونا "طفل و طفلة" ولدا في نفس اليوم وتعافيا سويا

أخبار العالم العربي

مصر.. شفاء أصغر حالتين من كورونا
Reuters
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شهد مستشفى العجوزة في محافظة الجيزة المصرية، شفاء أصغر حالتين لطفل وطفلة ولدا في نفس اليوم، فضلا عن تعافيهما سويا في نفس اليوم.

وتم خروج الطفلين، اليوم الأربعاء، من المستشفى، وهما بحالة صحية جيدة، وجرى التقاط الصور للطفلين وبعض من الكادر الطبي في المستشفى.

وكان مستشفى العجوزة قد استقبل قبل أسبوع سيدتين في وضع حمل في أواخر الشهر التاسع، ومصابتين بفيروس كورونا، وتم تجهيز غرف العمليات لهما لإجراء جراحة الولادة في نفس اليوم، وبعد الولادة تم عزل الطفلين.

مصر.. شفاء أصغر حالتين من كورونا

مصر.. شفاء أصغر حالتين من كورونا

مصر.. شفاء أصغر حالتين من كورونا

مصر.. شفاء أصغر حالتين من كورونا

المصدر: RT

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