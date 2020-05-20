مصر.. شفاء أصغر حالتين من كورونا "طفل و طفلة" ولدا في نفس اليوم وتعافيا سويا

شهد مستشفى العجوزة في محافظة الجيزة المصرية، شفاء أصغر حالتين لطفل وطفلة ولدا في نفس اليوم، فضلا عن تعافيهما سويا في نفس اليوم.

وتم خروج الطفلين، اليوم الأربعاء، من المستشفى، وهما بحالة صحية جيدة، وجرى التقاط الصور للطفلين وبعض من الكادر الطبي في المستشفى.

وكان مستشفى العجوزة قد استقبل قبل أسبوع سيدتين في وضع حمل في أواخر الشهر التاسع، ومصابتين بفيروس كورونا، وتم تجهيز غرف العمليات لهما لإجراء جراحة الولادة في نفس اليوم، وبعد الولادة تم عزل الطفلين.

المصدر: RT