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العراق.. انطلاق المرحلة السادسة من عمليات "ثأر الصائمين" في صلاح الدين

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العراق.. انطلاق المرحلة السادسة من عمليات
Reuters
قوات الحشد الشعبي في العراق
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أعلنت قوات الحشد الشعبي في العراق، اليوم الأربعاء، عن انطلاق المرحلة السادسة من عمليات "ثأر الصائمين" لتطهير مناطق جنوب محافظة صلاح الدين بشمالي العراق من الإرهابيين

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وذكر بيان للحشد أن قواته المتمثلة بالكتيبة الرابعة المقاتلة الدروع اللواء 41 و42 و43 انطلقت، فجر اليوم، بعمليات ثأر الصائمين بمرحلتها السادسة.

وأضاف أن "الانطلاق تم من ثلاثة محاور لتطهير جنوب صلاح الدين باتجاه غرب المحافظة".

يذكر أن قيادة شرطة محافظة صلاح الدين، أعلنت أمس الثلاثاء، عن مقتل 4 عناصر من تنظيم "داعش" شمالي قضاء بيجي التابع للمحافظة.


المصدر: RT

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