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القناع شرط أساسي لصعود الحافلات في مصر.. وغرامة للمخالفين

أخبار العالم العربي

القناع شرط أساسي لصعود الحافلات في مصر.. وغرامة للمخالفين
Reuters
صورة أرشيفية
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كشف رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، اللواء رزق علي، عن إجراءات الهيئة لمنع انتشار فيروس كورونا.

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وأكد المسؤول أنه سيتم منع أي شخص لا يرتدي قناعا من صعود حافلات الهيئة، حفاظا على صحة العاملين والركاب من الوباء.

وشدد على تطبيق الغرامة المقررة من الحكومة على غير الملتزمين، وهي 4 آلاف جنيه، وسيتم التنفيذ بالتعاون مع شرطة النقل والمواصلات.

وقال إنه تم إجراء عمليات التعقيم بجميع جراجات ومكاتب وحافلات الهيئة، كما سيتم الكشف الحراري على السائقين والمحصلين قبل صعودهم السيارات يوميا من خلال 25 جهاز كاشف حراري، وسيتم توزيع كمامات وقفازات بشكل يومي على جميع السائقين والمحصلين.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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