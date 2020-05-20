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الجيش اللبناني يعلق على حادثة تعرض طبيب لاعتداء من قبل عسكريين

أخبار العالم العربي

الجيش اللبناني يعلق على حادثة تعرض طبيب لاعتداء من قبل عسكريين
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أصدرت قيادة الجيش اللبناني بيانا علقت فيه على ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي لمقطع فيديو يتضمن تعرّض طبيب لاعتداء من قبل عسكريين في أحد المستشفيات.

وجاء في البيان، اليوم الأربعاء: "تداول بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يتضمن تعرّض طبيب لاعتداء من قبل عسكريين في أحد المستشفيات، إن قيادة الجيش إذ تأسف لما حصل تؤكد أن ما قام به هذان العسكريان هو عمل فردي لا يمثل المؤسسة وأخلاقياتها ومبادئها".

وأشارت قيادة الجيش في بيانها إلى أنها قد اتخذت على الفور إجراءات مسلكية بحق العسكريين اللذَين أقدما على التعرض للطبيب وتم توقيفهما وفتح تحقيق بالحادثة.

وأكدت قيادة الجيش احترامها الشديد للجسم الطبي وتقديرها لرسالته الإنسانية السامية ورفضها أي تعرض لطاقمه تحت أي سبب أو ذريعة.

المصدر: وكالات 

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