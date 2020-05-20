قرار سعودي رسمي يخص السجائر الإلكترونية والمعسل

سمحت وزارة الشؤون البلدية والقروية السعودية ببيع منتجات التبغ المغلفة والمرخصة من الهيئة العامة للغذاء والدواء، من السجائر الإلكترونية والمعسل داخل التموينات والأسواق المركزية.

ويأتي هذا القرار لمنع احتكار بعض المحال التجارية لهذه المنتجات، والحد من الممارسات غير النظامية التي كانت تمارس سابقا، من الغش والتقليد للمعسل وغيره.

حيث لوحظ أن هذه المنتجات تباع في أطراف المدينة بعيدا عن أعين الرقيب، واستغلال الباعة للمناسبات المختلفة لرفع الأسعار وتلاعبهم بالمنتجات، إضافة لبيعها في الخفاء.

وسيكون هذا القرار منظما لبيع المنتجات ضمن قطاع التجزئة، ويتوافق مع الإجراءات التي تطبقها دول العالم، حيث تباع منتجات التبغ في متاجر التجزئة وفق اشتراطات نظامية محددة.

فيما تم التشديد على أن هذا الإجراء يجب أن يتم وفق الاشتراطات الفنية الخاصة بالبقالات والتموينات والأسواق المركزية.

ويشمل ذلك أن تكون هذه المنتجات غير مرئية وموضوعة في أدراج مغلقة، وعدم البيع لمن تقل أعمارهم عن 18 سنة، وعدم الإعلان والترويج لمنتجات التبغ.

المصدر: سبق