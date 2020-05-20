مصر.. رئيس جامعة الفيوم في العزل الصحي بعد إصابته بفيروس كورونا

أعلنت جامعة الفيوم، في مصر دخول رئيس الجامعة، أحمد جابر شديد، العزل الصحي بعد الاشتباه في إصابته بفيروس كورونا، وتأكد إيجابية تحاليله.

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وقال عماد عبد السلام، المستشار الإعلامي لرئيس جامعة الفيوم، في تصريحات صحفية: "بالرغم من أنني المستشار الإعلامي لرئيس الجامعة، إلا أن هذا الأمر جلل، ولا أستطيع أن أدلي بتفاصيل كاملة، نظرا لنفسية الدكتور أحمد شديد، وسنعلن عن إصابته بفيروس كورونا وإيجابية نتيجة التحاليل خلال بيان رسمي، مساء اليوم الأربعاء، بعد استقراره في غرفة العزل ودعمه نفسيا".

وأشار المستشار الإعلامي إلى أن رئيس الجامعة انتقل منذ قليل إلى غرفة العزل داخل مستشفى جامعة الفيوم، بعد أن علم بنتيجة تحليله خلال الساعة الثامنة والنصف من مساء الثلاثاء، وتأكدت إصابته بعد إجراء الفحوصات اللازمة له بعد أن شعر ببعض العوارض والتعب. وأضاف المستشار أن رئيس الجامعة تفاجأ بأنه أصيب بفيروس كورونا، وأصابه ذلك بحالة نفسية سيئة.

ناصر حاتم

المصدر: RT