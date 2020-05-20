العراق.. تسمم أربعين شخصا في الموصل بسبب وجبة إفطار جماعي "فاسدة"

تسمم أربعون شخصا في مدينة الموصل شمالي العراق، بعد تناولهم وجبة إفطار جماعي وحصولهم على مساعدات غذائية.

وقال قائد شرطة محافظة نينوى، العميد ليث خليل الحمداني، إن "قوة من شرطة نينوى القت القبض على خمسة أشخاص من الذين قاموا بتحضير وطبخ وتوزيع وجبات الإفطار، بينهم صاحب المطعم وكل العاملين على الطبخ".

RT

RT

وأضاف أن "عدد الذين تسمموا بلغ 40 شخصا من العوائل الساكنة في منطقة الكوازين في مدينة الموصل القديمة".

وأشار قائد الشرطة إلى اتخاذ الاجراءات القانونية بحق هؤلاء الأشخاص وفتح التحقيق لمعرفة الأسباب الحقيقية للحادث.

المصدر: RT