"صحة غزة": إمكانية ظهور إصابات بكورونا داخل القطاع قائمة رغم التدابير

قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، يوم الثلاثاء، إن إمكانية ظهور حالات مصابة بفيروس كورونا داخل القطاع تظل قائمة، حتى مع اتخاذ كافة التدابير الإحترازية.

وأضافت الوزارة أن خطر فيروس كورونا سيبقى حاضرا وبقوة ما لم يتم التوصل إلى لقاح أو علاج أو طرأ تغير على سلوك الفيروس.

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وتابعت: "نهيب بكافة المواطنين، عدم التواجد في أماكن التجمعات وأماكن الزحام، وعدم التحرك إلا إذا دعت الضرورة ووفق إجراءات السلامة".

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم، رصد 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد داخل القطاع.

وقالت في بيان إن الإصابات الجديدة بالفيروس من بين نزلاء مراكز الحجر الصحي، العائدين عبر معبر رفح البري مؤخرا.

وأضافت أن الإصابات هي لسيدة مسنة في السبعينيات من عمرها، ورجل أربعيني، وشاب يبلغ من العمر 19 عاما.

ومع تسجيل الحالات الجديدة، يصل عدد الذين أصابهم الفيروس في قطاع غزة، إلى 23 شخصا، تعافى منهم 16 شخصا.

المصدر: RT