روسيا تطالب "بلومبرغ" بالاعتذار عن نشر معلومات مضللة حول مكافحة كورونا في البلاد

طالبت السفارة الروسية لدى الولايات المتحدة وكالة "بلومبرغ" الأمريكية بنشر تكذيب للمعلومات التي أوردتها في تقريرها حول عدد الأسرة بمستشفيات روسيا والاعتذار عن نشر البيانات المضللة.

واتهمت السفارة الروسية، في بيان أصدرته عبر موقع "فيسبوك"، اليوم الثلاثاء، "بلومبرغ" بنشر "أكاذيب سافرة حول الإجراءات التي تتخذها سلطات روسيا لمكافحة فيروس كورونا".

وأوضحت السفارة أن "بلومبرغ" حاولت تأكيد "اتهاماتها المسيسة" بإحصائيات البنك الدولي حول عدد الأسرة في المستشفيات الروسية لكل 1000 شخص عام 2013، إلا أنها نشرت الرقم التابع لدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بدل المعطيات الخاصة بروسيا (3.8 بدل 8.2).

وتابعت السفارة الروسية: "إننا على يقين بأن قارئي ومشاهدي أبرز وسائل الإعلام الامريكية يستحقون الحصول على معلومات مؤكدة بدل المعطيات المضللة عن قصد. نطالب بلومبرغ بنشر تكذيب وتقديم اعتذار واحترام متابعيها".

وسبق أن وجهت وزارة الخارجية الروسية انتقادات لاذعة للوكالة الأمريكية بسبب تقرير نشرته مؤخرا حول نسبة الوفيات بين المصابين بفيروس كورونا المستجد في روسيا، ما دفع "بلومبرغ" لتغيير عنوان مادتها مرتين.

المصدر: RT