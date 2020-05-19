الإمارات.. تطوير تقنية سريعة لاكتشاف فيروس كورونا باستخدام أشعة الليزر

أعلن مختبر " كوانت ليز" في "الشركة العالمية القابضة "IHC"، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن تطوير أداة، تتيح إجراء فحوص جماعية فائقة السرعة للكشف عن فيروس كورونا.

وستسمح الأداة الجديدة بتوسيع دائرة الفحوصات وتعزيز القدرة على تحديد حاملي المرض قبل أن يصبح معديا ويشكل خطرا أوسع.

وستمكن هذه التقنية المختصين من إجراء الفحوصات على نطاق واسع، بما يعزز القدرة على تتبع الحالات وكبح تفشي المرض بين القوى العاملة.

وعبر وزير الصحة، عبد الرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع عن تفاؤله بهذا الاكتشاف وقال: "نتابع باهتمام كافة الابتكارات والتطورات المتعلقة بالتصدي والاكتشاف المبكر والسريع لفيروس كورونا.. نحن منفتحون على جميع الجهود التي من الممكن الاستفادة منها لمنع انتشار الفيروس، ويتابع مسؤولو الصحة بشكل متواصل تقدم تجارب كوانت ليز لاختبار هذه المعدات ونحن متفائلون بعد اختبار فعالية الجهاز الجديد.. فهذا ابتكار تكنولوجي فعال يمكنه توفير حماية أفضل لمجتمعنا.. نأمل بأن يساهم هذا التطور في تعزيز الجهود الوطنية المبذولة في هذا الإطار، خصوصا، أن قيادتنا الرشيدة تولي التطور التكنولوجي والمعرفي أهمية كبرى، وتحديدا في مجال البحث العلمي المتعلق بالقطاعات الصحية".

من جانبه، قال الدكتور بروماد كومار، قائد فريق الباحثين في المختبر الذي يدرس ويحلل التغيرات في بنية خلايا دم المصابين بالفيروس: " الأداة، التي تستخدم المجهر الإلكتروني، ستسمح بإجراء الفحوصات على نطاق جماعي وتتيح صدور النتائج خلال ثوان".

وأضاف: "في الواقع، تستطيع تقنية DPI، المبنية على الليزر والمعتمدة على تضمين الطور البصري، التعرف على الفيروس خلال ثوان، إلى جانب كونها سهلة الاستخدام وغير جراحية ومنخفضة الكلفة.. ويعتبر الجهاز مناسبا للاستخدام في المستشفيات والأماكن العامة مثل دور السينما ومراكز التسوق، ومع القليل من التدريب العملي.. نعتقد أنه سيشكل نقلة نوعية كبيرة في معالجة انتشار فيروس كورونا".

وبشأن نظام التشخيص، قال الدكتور، كومار، إن نموذج الذكاء الاصطناعي /AI/ المتقدم في تحليل الصور يتوقع نتائج كل صورة بسرعة ووفقا لمقياس دقيق جدا.. هذا أمر بالغ الأهمية بشكل خاص في برامج الاختبار واسعة النطاق".

واستعانت "كوانت ليز" بالمعرفة الفنية لـ G42، وهي شركة رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، لزيادة تعزيز برنامج الليزر بطريقة تفوق القدرة البشرية.

المصدر:وام