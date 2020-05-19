الحشد الشعبي في العراق يعلن إحباط تسلل لـ"داعش" جنوب بغداد

أحبطت قيادة عمليات الجزيرة التابعة للحشد الشعبي، اليوم الثلاثاء، محاولة تسلل لعناصر تنظيم "داعش" في ناحية "جرف النصر" جنوب بغداد، حسبما أعلن بيان صدر عن الحشد.

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وذكر بيان للحشد أن "مجموعة من عناصر تنظيم داعش الإرهابي أرادت التسلل والعبور لمنطقة العويسات بناحية جرف النصر، إلا أن قوة من قيادة عمليات الجزيرة للحشد الشعبي تمكنت من إفشال هذه المحاولة".

وأضاف البيان أن "الهجوم أسفر عن إصابة أحد مقاتلي اللواء 47 بالحشد الشعبي بجروح طفيفة".

المصدر: RT