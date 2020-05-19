 
مباشر

الحشد الشعبي في العراق يعلن إحباط تسلل لـ"داعش" جنوب بغداد

أخبار العالم العربي

الحشد الشعبي في العراق يعلن إحباط تسلل لـ
YouTube / عراقية
عناصر الحشد الشعبي في العراق
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nwx4

أحبطت قيادة عمليات الجزيرة التابعة للحشد الشعبي، اليوم الثلاثاء، محاولة تسلل لعناصر تنظيم "داعش" في ناحية "جرف النصر" جنوب بغداد، حسبما أعلن بيان صدر عن الحشد.

إقرأ المزيد
الحشد الشعبي يتصدى لعملية تسلل زورق يحمل عناصر
الحشد الشعبي يتصدى لعملية تسلل زورق يحمل عناصر "داعش"

وذكر بيان للحشد أن "مجموعة من عناصر تنظيم داعش الإرهابي أرادت التسلل والعبور لمنطقة العويسات بناحية جرف النصر، إلا أن قوة من قيادة عمليات الجزيرة للحشد الشعبي تمكنت من إفشال هذه المحاولة".

وأضاف البيان أن "الهجوم أسفر عن إصابة أحد مقاتلي اللواء 47 بالحشد الشعبي بجروح طفيفة".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا