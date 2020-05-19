العدل المصرية: عودة جميع الدوائر القضائية إلى العمل اعتبارا من 13 يونيو

أعلنت وزارة العدل المصرية، اليوم الثلاثاء، قرارها بعودة جميع الدوائر القضائية المختلفة وبكامل طاقتها للعمل اعتبارا من 13 يونيو القادم.

وأصدر مساعد وزير العدل لشؤون التفتيش القضائي، أحمد محمد، كتابا إلى جميع المحاكم أعلن فيه عن عودة محاكم الجنح استئناف الجنح إلى العمل بعد عيد الفطر، وذلك للنظر في القضايا المحجوزة للنطق بالحكم، وعودة عقد جلسات محاكم الأسرة بجميع أنواعها.

وأوضح نص القرار أن جميع الجلسات ستعقد للنطق بالأحكام فقط لمدة أسبوعين.

وذكر قرار وزارة العدل أنه يجب أن تكون أعداد المتقاضين متناسبة مع أماكن انعقاد الجلسات وبما يحقق الإجراءات الاحترازية الصحية في ظروف انتشار فيروس كورونا.

كما أكد على مراعاة أن يكون تحديد جلسات القضايا الجديدة متناسبا مع ما تم تأجيله من قضايا، وبما يحقق إمكانية تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وشدد القرار على أن يرتدي جميع القضاة وعاملي المحاكم الكمامات طوال فترة تواجدهم بالمحكمة، مع التفتيش على ذلك واتخاذ الإجراءات التأديبية الفورية حال مخالفة ذلك.

ناصر حاتم

المصدر: RT