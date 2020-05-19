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مجلس المستوطنات في الضفة الغربية يرفض "صفقة القرن" لأنها تتضمن دولة مستقبلية للفلسطينيين

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مجلس المستوطنات في الضفة الغربية يرفض
Reuters Ronen Zvulun
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أعلن "يشاع" (مجلس المستوطنات) في الضفة الغربية المحتلة عن رفضه ما يسمى بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام بالشرق الأوسط، والمعروفة إعلاميا بـ "صفقة القرن".

وأفادت هيئة البث الإسرائيلي "كان" بأن القرار يأتي بعد "سلسلة من الاجتماعات التي عقدها المجلس وكان آخرها الأسبوع الماضي".

ولفتت "كان" إلى أن "يشاع" قرر رفض "صفقة القرن" لاعتباره أنها تتضمن موافقة مبدئية على إجراء مفاوضات مع الجانب الفلسطيني، وتضمن لهم "دولة مستقبلية"، بالإضافة إلى أنها تنص على تجميد التوسيع الاستيطاني في البؤر الاستيطانية المعزولة، كما أنه يمنع الحكومة الإسرائيلية من ضم نحو النصف من المنطقة "ج" بالضفة.

يذكر أن مجلس "يشاع" يمثل حركة الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية، ويضم قادة المستوطنين ويعتبر من مجموعات الضغط التي تحظى بنفوذ واسع لدى حكومات بنيامين نتنياهو المتتابعة.

المصدر: إذاعة "كان" الإسرائيلية

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