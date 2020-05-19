مسؤول إماراتي: المسار الوحيد في أزمة ليبيا يشمل وقفا فوريا لإطلاق النار والعودة للعملية السياسية

قال مسؤول إماراتي كبير، يوم الثلاثاء، إن بلاده تعتقد أن المسار الوحيد المقبول للمضي قدما في أزمة ليبيا يشمل وقفا فوريا لإطلاق النار والعودة للعملية السياسية.

وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، في تغريدة على موقع "تويتر": "نجدد الموقف الواضح لدولة الإمارات من الأزمة الليبية والمتصل بموقف المجتمع الدولي، فلا يمكن إحراز أي تقدم حقيقي على الساحة الليبية دون وقف فوري وشامل لإطلاق النار والعودة إلى مسار العملية السياسية".

وأضاف أنور قرقاش أنه "لا بد أن يتوقف التصعيد الإقليمي لتحقيق ذلك".

نجدد الموقف الواضح لدولة الإمارات من الأزمة الليبية والمتصل بموقف المجتمع الدولي - فلا يمكن إحراز أي تقدم حقيقي على الساحة الليبية دون وقف فوري وشامل لإطلاق النار والعودة إلى مسار العملية السياسية، ولا بد أن يتوقف التصعيد الإقليمي لتحقيق ذلك. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) May 19, 2020

وأفاد الوزير الإماراتي بأن الأزمة الليبية مستمرة منذ قرابة 10 سنوات، وأنه لن تتاح لليبيين فرصة العيش في بلد آمن ومزدهر طالما أن الأطراف المتقاتلة تهدف إلى تحقيق مكاسب تكتيكية صغيرة وهي تجري وراء سراب النصر المؤقت.

وشدد قرقاش على أنه لا بديل للعملية السياسية لإحلال الاستقرار الدائم.

الأزمة الليبية مستمرة منذ قرابة 10 سنوات. ولن تتاح لليبيين فرصة العيش في بلد آمن ومزدهر طالما أن الأطراف المتقاتلة تهدف إلى تحقيق مكاسب تكتيكية صغيرة وهي تجري وراء سراب النصر المؤقت، فلا بديل للعملية السياسية لإحلال الاستقرار الدائم. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) May 19, 2020

المصدر: RT + وكالات