الاتحاد للطيران: نقلنا شحنة إمدادات طبية من الإمارات إلى إسرائيل للفلسطينيين

قال الاتحاد للطيران في الإمارات، اليوم الثلاثاء، إنها نقلت شحنة إمدادات طبية للفلسطينيين من الإمارات إلى إسرائيل.

وقالت متحدثة باسم شركة طيران الاتحاد في أبو ظبي، إنها الشركة قامت برحلة شحن تحمل إمدادات إنسانية للفلسطينيين من الإمارات إلى إسرائيل.

وقالت المتحدثة: "قامت الاتحاد للطيران بتشغيل رحلة شحن إنسانية مخصصة من أبو ظبي إلى تل أبيب في 19 مايو، لتوفير الإمدادات الطبية للفلسطينيين".

وأضافت أنه لم يكن على متن الطائرة ركاب.

جدير بالذكر أنها أول رحلة معروفة لشركة طيران إماراتية مملوكة للدولة إلى إسرائيل.

وكان مسؤول إسرائيلي قد صرح بأن طائرة شحن تابعة لشركة الاتحاد للطيران المملوكة للإمارات العربية المتحدة ستهبط اليوم في إسرائيل للمرة الأولى.

وقالت القناة الإسرائيلية 13 إنها رحلة مباشرة من أبو ظبي، مشيرة إلى أنه لا توجد علاقات دبلوماسية بين إسرائيل والإمارات ولا علاقات طيران مباشرة بين البلدين.

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن الطائرة تحمل على متنها مساعدات إنسانية للتعامل مع وباء كورونا للسلطة الفلسطينية وقطاع غزة من خلال منظمة الأمم المتحدة "world food program" بالتنسيق مع إسرائيل، حيث نسقت وزارة الخارجية عملية هبوط الطائرة في إسرائيل.

المصدر: رويترز + وسائل إعلام إسرائيلية