الشرطة السعودية تلقي القبض على مقيم لـ"متاجرته بالبشر"  

أفادت أجهزة الأمن السعودية بأن شرطة العاصمة الرياض ألقت القبض على مقيم لمتاجرته بالبشر من خلال استغلال مجموعة من النساء والأطفال المخالفين لنظام أمن الحدود.

وصرح المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة الرياض، العقيد شاكر التويجري، بأن "المتابعة الأمنية لمخالفي الأنظمة أسفرت... عن القبض على مقيم من الجنسية اليمنية بعد توفر الأدلة على متاجرته بالبشر من خلال استغلال مجموعة من النساء والأطفال المخالفين لنظام أمن الحدود في جمع الأموال بالتسول".

وأوضح التويجري أن المتهم نقلهم من "المنزل الذي يؤويهم فيه بحي الشميسي بمدينة الرياض إلى عدد من المواقع، للتسول فيها، والعودة بهم في نهاية اليوم، وجمع الأموال التي حصلوا عليها منهم".

وأضاف المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض أن أجهزة الأمن اتخذت كافة الإجراءات النظامية حيال القضية.

المصدر: واس