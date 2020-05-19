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القوات الإسرائيلية تغلق البلدة القديمة في القدس لمنع المصلين من الاحتشاد أمام بوابات المسجد الأقصى

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القوات الإسرائيلية تغلق البلدة القديمة في القدس لمنع المصلين من الاحتشاد أمام بوابات المسجد الأقصى
Reuters
القوات الإسرائيلية تغلق البلدة القديمة لمنع المصلين
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شرعت القوات الإسرائيلية يوم الثلاثاء، في إغلاق البلدة القديمة في القدس والانتشار في محيطها لمنع المصلين من الاحتشاد أمام بوابات المسجد الأقصى المغلق في ليلة القدر.

وأفادت مراسلتنا بأن السلطات أغلقت البلدة القديمة، ومنعت المواطنين من خارج البلدة من دخولها.

وخطوة تل أبيب الاستباقية جاءت خوفا من التجمهر عند بوابات المسجد الأقصى لإحياء ليلة 27 رمضان.

وفي سياق متصل، قرر مجلس الأوقاف الإسلامية في القدس، فتح المسجد الأقصى المبارك للمصلين بعد عيد الفطر بعد إغلاق دام نحو شهرين بسبب جائحة كورونا.

وأعلن المجلس في بيان، أنه سيتم الإعلان عن آلية وإجراءات رفع التعليق عبر بيان سيصدر عن دائرة الأوقاف بالتنسيق مع مجلس الأوقاف.

وأوضح أن القرار جاء "في ضوء الانحسار النسبي لانتشار الفيروس، وبعد استشارة المرجعيات الطبية المختصة، وتأكيداً على أن قرار رفع التعليق يتخذه فقط مجلس الأوقاف والمرجعيات الطبية".

القوات الإسرائيلية تغلق البلدة القديمة في القدس لمنع المصلين من الاحتشاد أمام بوابات المسجد الأقصى
RT

المصدر: RT

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