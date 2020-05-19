ليبيا.. تسجيل 3 إصابات جديدة بكورونا والإجمالي يرتفع إلى 68

أعلنت السلطات الصحية في ليبيا اليوم الثلاثاء، تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 68.

وأفاد "المركز الوطني لمكافحة الأمراض" بأن من بين الإصابات الجديدة حالة محلية واحدة، فيما سجلت الإصابتان المتبقيتان لدى راكبين بنفس طائرة الحالة 65 بتاريخ 5 مايو 2020، وتم الكشف عليهما من قبل فرق الاستجابة السريعة بالمركز.

وأوضح المركز أن عدد الحالات النشطة حاليا 30، فيما تماثل 35 شخصا للشفاء وتوفي 3.

المصدر: RT