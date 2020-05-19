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تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة

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تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة
Reuters
تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، يوم الثلاثاء، إصابة 3 فلسطينيين في القطاع بفيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة في بيان إنه تم تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة من بين نزلاء مراكز الحجر الصحي، العائدين عبر معبر رفح البري مؤخرا.

وأضافت أن الإصابات هي لسيدة مسنة في السبعينيات من عمرها، وشاب أربعيني، وشاب يبلغ من العمر 19 عاما.

ومع تسجيل الحالات الجديدة، يصل عدد الذين أصابهم الفيروس في قطاع غزة، إلى 23 شخصا، تعافى منهم 16 شخصا.

المصدر: RT

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