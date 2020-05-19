العراق.. محافظة نينوى تقرر إغلاق مداخلها بسبب فيروس كورونا

قررت خلية الأزمة المعنية بمواجهة فيروس كورونا في محافظة نينوى العراقية، اليوم الثلاثاء، إغلاق مداخل المحافظة أمام الوافدين بدءا من صباح الخميس المقبل.

وقال المتحدث باسم الخلية، عدي العبادي، في بيان صحفي، إنها "قررت غلق مداخل محافظة نينوى بالكامل أمام الوافدين ابتداء من صباح يوم الخميس المقبل".

وذكر أن الخلية قررت أيضا "تعزيز سيطرة البراري بقوة من الأمن الوطني ومفرزة من دائرة صحة نينوى مع عدة الفحص السريع الخاصة بالتحري عن المرض، وتكليف قيادة عمليات نينوى وقيادة غرب نينوى بمتابعة إغلاق الطرق النيسمية (غير الرسمية)".

وشدد على ضرورة التزام المواطنين بالابتعاد عن التجمعات البشرية في الأسواق والمولات والأماكن المغلقة والتقيد بالإجراءات الصحية الوقائية من ارتداء الكمامات والقفازات والتزام العوائل بالمنازل قدر الإمكان.

المصدر: RT