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قرقاش: التزامنا بالقضية الفلسطينية وتقديم المساعدات مبدئي

أخبار العالم العربي

قرقاش: التزامنا بالقضية الفلسطينية وتقديم المساعدات مبدئي
Reuters
وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش
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أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش على أن التزام بلاده بالقضية الفلسطينية ودعم اللاجئين وتقديم المساعدات، هو "ثابت ومبدئي".

وقال قرقاش في تغريدة نشرها على حسابه بموقع "تويتر": "تواصلت اليوم مع فيليب لازاريني المفوض العام للأونروا استعدادا لترؤس الإمارات المجلس الاستشاري للوكالة في يوليو"، مؤكدا التزام بلاده بالقضية الفلسطينية وتقديم المساعدات للاجئين.

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ولفت قرقاش إلى أن المساعدات الإماراتية للوكالة (الأونوروا) خلال السنوات 6 الماضية بلغت 216 مليون دولار، شملت التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية.

المصدر: وكالات 

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