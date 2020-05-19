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قطر تسجل 1637 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ولا حالات وفاة جديدة

أخبار العالم العربي

قطر تسجل 1637 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ولا حالات وفاة جديدة
Reuters
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أعلنت وزارة القطرية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 1637 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية.

ولم يتم تسجيل أي حالات وفاة جديدة في قطر جراء تفشي فيروس كورونا، واستقرت حصيلة الوفيات عند 15 حالة.

المصدر: وكالات

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