قطر تسجل 1637 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ولا حالات وفاة جديدة

أعلنت وزارة القطرية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 1637 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية.

آخر مستجدات فيروس كورونا في قطر

Latest update on Coronavirus in Qatar#سلامتك_هي_سلامتي#YourSafetyIsMySafetypic.twitter.com/RGEP9trzDE — وزارة الصحة العامة (@MOPHQatar) May 19, 2020

ولم يتم تسجيل أي حالات وفاة جديدة في قطر جراء تفشي فيروس كورونا، واستقرت حصيلة الوفيات عند 15 حالة.

المصدر: وكالات