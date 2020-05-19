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الصحة الإماراتية: 873 إصابة جديدة بفيروس كورونا و3 وفيات خلال 24 ساعة

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الصحة الإماراتية: 873 إصابة جديدة بفيروس كورونا و3 وفيات خلال 24 ساعة
Reuters
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أعلنت الإمارات تسجيل 873 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و3 حالات وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وجاء في بيان وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، اليوم الثلاثاء: " تم تسجيل 873 إصابة جديدة، ليبلغ إجمالي الإصابات في دولة الإمارات 25063 إصابة، كما تم تسجيل 3 وفيات جديدة، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 227 ، فيما بلغ عدد حالات التعافي 14045، بعد تسجيل 1214 حالة تعافي جديدة".

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ولفتت الوزارة إلى إجرائها أكثر من 38 ألف فحص جديد على فئات مختلفة في المجتمع، باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي​​​.

وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص، وتوسيع نطاق الخاضعين لها على مستوى الدولة، في الكشف عن الحالات الجديدة، وهي من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.

وكانت وزارة الصحة أعلنت أمس عن تسجيل 832 إصابة جديدة بالفيروس، و4 حالات وفاة.

المصدر: وكالات

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