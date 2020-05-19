الأقمار الصناعية المصرية تكشف عن هطول أمطار غزيرة على الهضبة الأثيوبية ومنابع النيل

كشفت نماذج التنبؤ بمركز التنبؤ بالفيضان بوزارة الموارد المائية والري في مصر، عن سقوط أمطار خفيفة إلى غزيرة تتراوح بين " 3 - 25 مم يوم" على الهضبة الأثيوبية ومنابع نهر النيل.

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كما تشير النماذج إلى سقوط أمطار خفيفة إلى غزيرة تتراوح بين 3-20 مم يوم" في منطقة المستنقعات، وأمطار خفيفة إلى غزيرة تتراوح بين " 3 - 20 مم يوم" فى البحيرات الاستوائية.

أوضحت الدكتورة، إيمان سيد، رئيسة قطاع التخطيط والمشرفة على مركز التنبؤ، أن الهدف من انشاء المركز، هو تقدير كميات المياه القادمة من أعالي النيل باستخدام أحدث تقنيات للتعامل مع صور الأقمار الصناعية التي يتم تحديثها يوميا مع استخدام النماذج الرياضية المتخصصة لقياس توقيتات ومعدل سقوط الأمطار بحوض النيل ومواعيد وصولها للبلاد، وتحديد حجم الموارد المائية الواردة من أعالي النيل أو المتمثلة في مياه الأمطار والسيول لإدارة المنظومة المائية على الوجه الأمثل، ومساعدة متخذي القرار عند تشغيل السد العالي والخزانات الكبرى على طول مجرى النيل، وكذلك توزيع المياه طبقا للفيضان الوارد واﻻحتياجات المائية للبلاد .

وأضافت الدكتورة سيد أن نموذج التنبؤ يتم تشغيله يوميا وتبدأ مدة التنبؤ من يوم تشغيله إلى مدة 5 أيام قادمة، ويعتمد النموذج اعتمادا اساسيا على حالة الجو الآن، لأنها تعتبر نواة التنبؤ، لذا فمن الوارد جدا أن تتغير نتائج التنبؤات تغيرات طفيفة لنفس الأيام المتنبأ بها أمس عن اليوم، ولكن الأفضل هي النتائج الأقرب ليوم التنبؤ.

ويعتبر نهر النيل من أطول أنهار العالم، إذ يقطع مسافة 6671 كم تقريبا، وهو نهر عابر يمر بعدة دول إفريقية جميعها لها حقوق في مياهه، وخلال جريان النهر في هذه الدول، فإنه يمر ببيئات جافة، ولولا أن منابعه غنية بالأمطار صيفا وشتاء لأنخفض منسوب المياه فيه وقلت أهميته.

المصدر: وسائل إعلام مصرية