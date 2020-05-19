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مصر تعدل مدة الحجر الصحي للعائدين من الخارج

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مصر تعدل مدة الحجر الصحي للعائدين من الخارج
Reuters
مصر - العائدين من الخارج
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أعلنت إدارة الحجر الصحي التابعة لوزارة الصحة المصرية، تعديل مدة الحجر الصحي للعائدين من الخارج من 14 إلى7 أيام، موضحة أن هناك شروطا لتنفيذ ذلك.

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وأشارت الإدارة إلى أنه يشترط إجراء تحليل لحالة العائد، إذا جاءت سلبية يقوم باستكمال مدة الـ14 يوما بمنزله، وإذا جاءت إيجابية وظهور أعراض عليه، يتم على الفور التعامل مع هذه الحالة وعزلها بالمستشفيات للحصول على العلاج اللازم .

وكانت وزارة الصحة المصرية قد أعلنت تسجيل 535 حالة جديدة ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا، بالإضافة إلى وفاة 15 حالة، موضحة أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس التي تم تسجيلها في مصر حتى اليوم الإثنين، هو 12764 حالة، من ضمنها 3440 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و645 حالة وفاة.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

 

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