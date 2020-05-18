"السياحة المصرية": حصول 18 فندقا على شهادة السلامة الصحية لإعادة تشغيلها

أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية أن 18 فندقا في محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح، حصلت الاثنين، على شهادة السلامة الصحية المعتمدة التي تسمح لها باستئناف العمل.

وأشارت الوزارة في بيان لها، إلى أن هذه الفنادق تسلمت الشهادات بعد استيفائها كافة ضوابط واشتراطات السلامة الصحية التي اعتمدها مجلس الوزراء وفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية.

وأوضح عبد الفتاح العاصي، مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية، أن اللجان المختصة قامت خلال الأيام الأربعة الماضية، بتفتيش ومراجعة 27 فندقا في محافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء ومطروح، حيث أظهرت نتائج الفحص أن 9 من 16 فندقا بمحافظة البحر الأحمر، وفندقين من أربعة فنادق بمطروح، و7 فنادق بمحافظة جنوب سيناء، استوفت جميع الاشتراطات والضوابط المطلوبة، وقد تم منحها شهادة السلامة الصحية حتى تستطيعوا استقبال النزلاء مجددا.

وأضاف أن باقي الفنادق التي تم فحصها في تلك المحافظات ثبت عدم استعدادها بعد لاستئناف العمل وفق المعايير الصحية الجديدة المتبعة لتفادي تفشي فيروس كورونا.

وأهابت الوزارة بالمواطنين وشركات السياحة قصر التعامل مع الفنادق التي حصلت على شهادة السلامة الصحية دون غيرها.

وسبق أن أعلن وزير السياحة المصري، خالد العناني، عن إعادة فتح الفنادق في البلاد بدءا من 15 مايو الجاري بنسبة إشغال 25% فقط لتقييم التجربة، لترتفع إلى نسبة 50% في الأول من يونيو إذا ثبت نجاحها.

المصدر: RT