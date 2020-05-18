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بيدرسن يدعو روسيا والولايات المتحدة لمواصلة الحوار حول تسوية الأزمة السورية

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بيدرسن يدعو روسيا والولايات المتحدة لمواصلة الحوار حول تسوية الأزمة السورية
Reuters DENIS BALIBOUSE
المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن.
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حث المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، روسيا والولايات المتحدة على مواصلة الحوار وتحقيق أكبر استفادة من "بعض الهدوء" في البلد الذي تمزقه الحرب منذ العام 2011.

وقال بيدرسن، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي، اليوم الاثنين، إن العديد من الفرص للتحول نحو مسار سياسي فقدت منذ اندلاع الحرب، محذرا من أن الإمكانيات "الضائعة أعقبها عنف متجدد وتشدد في المواقف".

وأضاف: "في ظل بعض الهدوء والتهديدات المشتركة من COVID-19 وتنظيم داعش واستمرار معاناة الشعب السوري، أود التشديد على ضرورة تجديد التعاون الدولي الكامل وبناء الثقة وبين الأطراف الدولية المعنية والسوريين بشأن تحقيق تقدم".

وتابع: "أعتقد أن الحوار الروسي الأمريكي له دور رئيسي هنا، وأدعو إلى المضي قدما في ذلك".

واعتبر مع ذلك أنه يجب توحيد جهود مسار أستانا بمشاركة روسيا وإيران وتركيا، والمجموعة المصغرة بشأن سوريا والتي تشمل الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا ومصر والأردن والسعودية، تحت رعاية الأمم المتحدة.

المصدر: وكالات

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