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قطر تغلق المحلات وتوقف جميع الأنشطة التجارية من 19 مايو حتى 30 مايو

أخبار العالم العربي

قطر تغلق المحلات وتوقف جميع الأنشطة التجارية من 19 مايو حتى 30 مايو
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قالت وكالة الأنباء القطرية يوم الاثنين، إن السلطات قررت إعلاق المحلات وإيقاف جميع الأنشطة التجارية باستثناء الصيدليات ومحلات توريد الأغذية وتسليمها، ابتداء من 19 مايو حتى 30 مايو.

وأكدت أنه سادسا في حال عدم الالتزام بهذه القرارات تطبق على المخالف العقوبات المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 1990 بشأن الوقاية من الأمراض المعدية، وذلك بالحبس مدة لا تتجاوز 3 سنوات وبغرامة لا تزيد على 200 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.

يتبع..

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