قطر تغلق المحلات وتوقف جميع الأنشطة التجارية من 19 مايو حتى 30 مايو

قالت وكالة الأنباء القطرية يوم الاثنين، إن السلطات قررت إعلاق المحلات وإيقاف جميع الأنشطة التجارية باستثناء الصيدليات ومحلات توريد الأغذية وتسليمها، ابتداء من 19 مايو حتى 30 مايو.

خامسا: إغلاق المحال وإيقاف جميع الأنشطة التجارية خلال الفترة من 19/ 5/ 2020 وحتى 30/ 5/ 2020، ويستثنى من ذلك محال المواد الغذائية والتموينية والصيدليات والمطاعم التي تقدم الطلبات الخارجية، وتتولى وزارة التجارة والصناعة تحديد الأنشطة الأخرى الضرورية المستثناة من هذا القرار.#قنا — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) May 18, 2020

وأكدت أنه سادسا في حال عدم الالتزام بهذه القرارات تطبق على المخالف العقوبات المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 1990 بشأن الوقاية من الأمراض المعدية، وذلك بالحبس مدة لا تتجاوز 3 سنوات وبغرامة لا تزيد على 200 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.

يتبع..