الإمارات تمدد حظر التجول الليلي بعد زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا

قال مسؤول إماراتي يوم الاثنين، إن بلاده ستمدد حظر التجول الليلي ساعتين بدءا من يوم الأربعاء بعد تسجيل زيادة في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

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وقال سيف الظاهري المتحدث باسم الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في مؤتمر صحفي، إن حظر التجوال الذي يمتد حاليا من العاشرة مساء حتى السادسة صباحا سيبدأ اعتبارا من يوم الأربعاء في الساعة الثامنة مساء حتى إشعار آخر.

وفي السياق ذاته، أوضحت المتحدثة الرسمية باسم حكومة الإمارات آمنة الضحاك الشامسي أن قرار وإجراءات التخفيف الجزئي من القيود على الحركة، والسماح بفتح المراكز التجارية وبعض الأنشطة الاقتصادية الضرورية، يأتي لتحقيق توازن بين تلبية احتياجات شريحة من المجتمع التي ترتبط أعمالها ومصدر دخلها، بقطاع تجارة السلع الأساسية وبين الاستمرار في الالتزام بالإرشادات الصحية الموصى بها.

وأعلنت المتحدثة أن السلطات الصحية في البلاد سجلت 832 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وأضافت أن إجمالي الحالات وصل إلى 24190 حالة إصابة، وهذا العدد يشمل كافة الحالات التي تتلقى العلاج، وكذلك الحالات التي تماثلت للشفاء، والوفيات.

المصدر: وكالات