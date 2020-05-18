بذلات واقية وكمامات إلزامية لأطقم وركاب "الجوية القطرية"

أعلنت "الخطوط الجوية القطرية" أن أطقم الضيافة على طائراتها ستبدأ بارتداء بذلات واقية، وسيتعين على الركاب وضع كمامات الوجه أثناء الرحلات.

وأفادت الشركة في بيان بأن أفراد طاقم الضيافة يضعون بالفعل كمامات الوجه ويلبسون قفازات أثناء الرحلات، لكنهم سيرتدون الآن أيضا بذلات واقية فوق الزي الرسمي، في حين سيكون وضع كمامات الوجه إلزاميا بالنسبة للركاب اعتبارا من 25 مايو.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة أكبر الباكر: "تطبق الخطوط الجوية القطرية هذه الإجراءات الجديدة للتأكيد على الحرص الكبير الذي توليه للمحافظة على صحة وسلامة المسافرين وطواقم الطيران، وللمساهمة في الحد من انتشار فيروس كورونا".

وفي الرحلات القصيرة والمتوسطة المدى، ستعمل مجموعة من أفراد طاقم الضيافة للخطوط الجوية القطرية على إدارة رحلة الذهاب، وتتولى مجموعة ثانية إدارة رحلة العودة.

والخطوط القطرية واحدة بين عدد قليل من شركات الطيران التي تواصل تسيير رحلات اعتيادية منتظمة أثناء إجراءات العزل العام العالمية لاحتواء فيروس كورونا المستجد، مع إبقائها على الخدمات إلى نحو ثلاثين وجهة.

وأوضحت الشركة هذا الشهر أنها ستبدأ استئناف الرحلات إلى وجهات كانت قد أوقفت الطيران إليها بسبب تفشي الفيروس، وإنها تستهدف تسيير رحلات إلى ما يصل إلى ثمانين وجهة بحلول يونيو.

المصدر: "رويترز"