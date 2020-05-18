مصر.. السيسي يطالب الحكومة بزيادة التجارب السريرية المتعلقة بالبحث عن علاج لكورونا

طالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الحكومة، تقديم المزيد من الدعم للتجارب السريرية فيما يتعلق بفيروس كورونا، في سياق البحوث التي أجرتها الجامعات المصرية للبحث عن العلاج.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، إن السيسي طالب بتقديم المزيد من الدعم للتجارب السريرية فيما يتعلق بفيروس كورونا المستجد، خاصة في ظل التميز الإقليمي والدولي لهذه الأبحاث التي أجرتها الجامعات والمراكز البحثية المصرية في هذا الإطار، مع التركيز على الاستفادة من النماذج الناجحة للدول المتشابهة في الظروف البيئية والمجتمعية والصحية مع مصر.

ووجه الرئيس المصري بإيلاء أهمية قصوى لبناء قاعدة عريضة من النابغين علميا من طلبة الجامعات، وذلك لصقل جيل من الكوادر الشابة يعزز من جهود الدولة نحو تحقيق التنمية الشاملة في جميع المجالات، مع التركيز على زيادة التخصصات العلمية من الفيزياء والهندسة وعلوم الحاسب التي تمثل الأساس للعلوم والتطبيقات التكنولوجية الحديثة والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى تعظيم أعداد الخريجين من الأطباء البشريين في ضوء الدور الهام والحيوي للقطاع الطبي في خدمة مصر.

وذكر المتحدث الرسمي أن وزير التعليم العالي خالد عبد الغفار عرض خلال اجتماع مع السيسي جهود المستشفيات الجامعية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى دور الجامعات ومراكز البحث العلمي بالتعاون مع الجهات الدولية المختلفة لإجراء التجارب الإكلينيكية المتطورة للوصول إلى علاج لحالات فيروس كورونا، فضلاً عن جهود رفع كفاءة المدن الجامعية لاستقبال المصريين العائدين من الخارج لقضاء فترة الحجر الصحي مع إتباع كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة.

المصدر: RT