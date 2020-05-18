العراق.. مواطنون يطلقون منصة إلكترونية لتنظيم العمل التطوعي وتوزيع المساعدات

أطلق مواطنون عراقيون مبادرة "تكافل" لتنظيم طلبات المساعدة الإنسانية عبر منصة على الإنترنت، مقسمة وفقا لاحتياجات الأشخاص وعناوينهم السكنية.

وقال منسق المبادرة مصطفى الملا: "المستفيد من حملة تكافل هم المحتاجون المقيمون داخل محافظة نينوى، وكل شخص انقطع رزقه أو فقد عمله، مثل سائقي سيارات الأجرة الذي يمرون بأزمة كبيرة بسبب فيروس كورونا".

وأضاف: "نعمل على استقبال المناشدات من المواطن عبر الرسائل النصية على رقم هاتف حددته إذاعة الغد، هذه المناشدات تدخل ضمن برنامج تكافل الذي أنشأته الإذاعة لتسهيل عمل الفرق التطوعية داخل المحافظة، وأيضا ترتيب عمل الفرق".

وقبل إطلاق برنامج "تكافل"، كانت بعض فرق المتطوعين تزور أحيانا نفس الأحياء الفقيرة، في حين تترك مناطق أخرى دون اهتمام، أما الآن فيتم تنسيق حملات المساعدات المسجلة في البرنامج ويمكن للمستفيدين البقاء في منازلهم بينما يتم توصيل التبرعات التي تفي باحتياجاتهم حتى أبواب بيوتهم.

ونظرا للأزمة الاقتصادية المستمرة في العراق، يرى الملا أن المبادرة ستستمر بعد انتهاء أزمة كورونا، معربا عن أمله في أن يتم استنساخ المشروع في أماكن أخرى بالبلاد.

وسجل العراق حتى الآن 3143 إصابة بمرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا مع 115 حالة وفاة.

المصدر: "رويترز"