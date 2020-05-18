جامعة برشلونة تعلن عن اكتشاف نادر وفريد من نوعه في مصر

أعلنت البعثة الأثرية المصرية الإسبانية التابعة لجامعة برشلونة والعاملة في منطقة «البهنسا» في مركز بني مزار، بشمال محافظة المنيا، الأحد، الكشف عن مقبرة فريدة ترجع للعصر الصاوي.

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وقال مسؤول بالآثار، إن المقبرة فريدة في نوعها ولم يتم الكشف عن هذا الطراز من قبل في البهنسا، وتتكون من حجرة واحدة مبنية من الحجر الجيري المصقول، مدخلها من جهة الشمال، وجدرانها بها انحناء من أعلى عند بداية السقف مما يجعله مستويا وليس مقبيا كما هو متعارف عليه في باقي المقابر المكتشفة سابقا في المنطقة، مشيراً إلى أنه لم يتم العثور بها على أي أثاث جنائزي.

وأضاف، أن الحفائر أظهرت مقابر ترجع إلى العصر الروماني ذات سقف مقبي وغير منقوشة، تم العثور بداخلها على العديد من شواهد القبور التي ترجع للعصر الروماني، والعملات البرونزية والصلبان الصغيرة، والأختام الطينية.

المصدر: وسائل إعلام مصرية