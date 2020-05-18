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وزيرة الصحة الفلسطينية: تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا في بيت أولا

أخبار العالم العربي

وزيرة الصحة الفلسطينية: تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا في بيت أولا
Reuters
فلسطين
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أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا في بيت أولا بمحافظة الخليل، ما يرفع عدد الإصابات المسجلة في فلسطين إلى 565.

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وأضافت الوزيرة في بيان صحفي يوم الاثنين، أن من بين المصابين طفل يبلغ من العمر عامين، وسيدة بعمر 31 عاما و3 شبان.

وأشارت إلى أن عدد الإصابات النشطة ارتفع إلى 106 إصابات، بينها 59 في مدينة القدس، و8 إصابات في ضواحيها، و35 إصابة في الخليل، و4 إصابات في قطاع غزة.

من جهته، قال مدير عام الرعاية الصحية الأولية كمال الشخرة، إن 150 عينة أخذت من مخالطي المصابين في بيت أولا لا تزال قيد الفحص المخبري، وسيتم الإعلان عن نتائجها حال صدورها.

المصدر: RT

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