النيابة المصرية تأمر بالتحقيق بعد تسمم عشرات الأشخاص بسبب وجبة إفطار خيرية

قرر المحامي العام لنيابات شرق سوهاج الكلية بمحافظة سوهاج المصرية، اليوم الاثنين، فتح تحقيق في واقعة إصابة 103 أشخاص، إثر إصابتهم بحالات تسمم جماعي بعد تناولهم وجبة إفطار خيرية.

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ووجه رئيس نيابة أخميم في المحافظة بضرورة تشكيل لجنة من أعضاء النيابة وخبراء الأدلة الجنائية لسماع أقوال المصابين بحالات التسمم والتأكد من جودة لوجبات التي قدمت من قبل الجمعية الأهلية.

وترجع الواقعة مساء أمس الأحد عندما شعر 103 أشخاص من مختلف الأعمار، بناحية نجع عرب الخور التابع لقرية العيسوية شرق دائرة مركز أخميم، بمغص وإسهال نتيجة تسمم غذائي عقب تناولهم وجبات غذائية فاسدة قامت إحدى الجمعيات الأهلية بتوزيعها عليهم.

وتوجهت 15 سيارة إسعاف بالفرق الطبية، وتم نقل 47 حالة للمستشفى العام، و40 حالة إلى الوحدة الصحية.

المصدر: وسائل إعلام مصرية