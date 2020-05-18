السعودية تسجل انخفاضا جديدا في إصابات كورونا

أعلنت السلطات الصحية السعودية تسجيل 2593 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وهو ثاني يوم تشهد فيه المملكة انخفاضا في الإصابات بعد سلسلة قفزات متتالية.

ورصد أكبر عدد من الإصابات الجديدة في الرياض (642) ومكة المكرمة (510) وجدة (305) والمدينة المنورة (245) والدمام (174) والهفوف (147).

وسجلت المملكة 8 حالات وفاة جديدة بكورونا، ليبلغ مجموع الوفيات فيها 320 وفاة.

#الصحة⁩ تعلن عن تسجيل (2593) حالة إصابة جديدة بفيروس ⁧#كورونا⁩ الجديد (كوفيد19)، وتسجيل (8) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (3026) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (28,748) حالة ولله الحمد. pic.twitter.com/nC3mrBtPLO — و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) May 18, 2020

وتماثل 3026 مريضا للشفاء من كورونا في المملكة خلال اليوم الأخير، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 28748 شخصا.

المصدر: RT