إيران تعلق على المعلومات بشأن التغيير في سوريا

أكد الناطق باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، على وطنية القرار السوري واحترام أصدقاء سوريا لشؤونها الداخلية رافضا ما يتردد عبر شبكات التواصل الاجتماعي حول مستقبل الحكومة السورية.

وقال المتحدث موسوي، في مؤتمره الصحافي الأسبوعي اليوم الاثنين:" "علاقاتنا مع سوريا وثيقة وودية واستراتيجية تماما، ونحن والآخرون لسنا في موقع اتخاذ القرار للشعب السوري.. لا نحن ولا روسيا نسعى وراء ذلك".

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وشدد موسوي على أن التواجد الإيراني بسوريا قانوني وشرعي وسيستمر طالما تطلب حكومتها مساعدة طهران، منوها بأن التواجد الإيراني ذا طابع استشاري لصالح الحكومة والشعب السوري ولا علاقة للولايات المتحدة أو لإسرائيل بالأمر​​​.

وأضاف موسوي: "سنستمر في تواجدنا ما دامت الحكومة والشعب في سوريا يطلبان منا المساعدة في مختلف المجالات".

المصدر: وكالات