 
مباشر

دبي تلاحق فيروس كورونا بـ"دراجات متطورة"و"سكوترات"

أخبار العالم العربي

دبي تلاحق فيروس كورونا بـ
albayan
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nwhh

أعلنت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف عن إطلاق خدمة جديدة مبتكرة خلال عيد الفطر لفحص الحالات المشتبه بها والمؤكدة لمصابي فيروس كورونا المستجد، للوصول بسرعة أكبر إلى طالبي الإسعاف.

إقرأ المزيد
مجموعة طيران الإمارات تنفي فصلا جماعيا لكوادرها
مجموعة طيران الإمارات تنفي فصلا جماعيا لكوادرها

وأحدث الوسائل التي استحدثتها مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف تمثل في استخدام "دراجات متطورة" و"سكوترات" تستطيع التدخل السريع، والاستجابة الفورية للبلاغات الطارئة، وخصوصا في أوقات الذروة وأماكن الازدحام.

وأعلنت "إسعاف دبي" عن إطلاقها هذه الخدمة المبتكرة خلال عيد الفطر السعيد لفحص الحالات المشتبه بها والمؤكدة لمصابي فيروس كورونا المستجد، وسيتم توزيعها في منطقتي "جي بي آر" و"سيتي ووك".

المصدر: "البيان"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا